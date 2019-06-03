Видео: Какое грандиозное преображение ждет город-герой Кронштадт

Кронштадт ждет масштабное преображение. Знаменитые морские форты, которыми окружен город, станут самым большим военным музеем в мире. Здесь откроют и самый крупный океанариум страны.

А еще дайвинг-центр, театр, гостиницы, образовательные и научные площадки. Поистине грандиозный инвестиционный проект позволит привлечь до пяти миллионов туристов в год. Ян Воскресенский о ближайшем будущем города-героя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что главный символ «Алых парусов-2019» бриг «Россия» прибыл из Кронштадта в порт постоянной приписки — Санкт-Петербург.