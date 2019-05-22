Главный символ «Алых парусов-2019» бриг «Россия» прибыл в порт постоянной приписки — Санкт-Петербург

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Парусник пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта, чтобы его могли внимательно рассмотреть жители и гости Северной столицы.

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Фото, видео: Пятый канал

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Алые паруса 132

Главный символ самого романтичного праздника выпускников прибыл в Петербург. Кульминацией «Алых парусов-2019» станет новый бриг — «Россия». Его построили специально к шоу. Уже сегодня парусник могут увидеть все желающие, сказочный бриг пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта.

Виталий Чащухин путешествовал из Кронштадта в Петербург вместе с «Россией».

То, что мы можем показать всего за пару секунд на самом деле длилось для команды «Алых Парусов» несколько рабочих дней. Бриг «Россия» — впервые примерил на себя роль гриновского галиота «Секрет», став по-настоящему сказочным парусником. И уже в таком праздничном обличье взяла курс на Санкт-Петербург — в порт своей постоянной теперь прописки.

«Вот этот исторический момент. Позади Кронштадт — город морской славы со своими многочисленными фортами. Впереди — Петербург и «Алые Паруса», которые теперь уж точно — «вместе с Россией», — рассказывает спецкорр «Известий» Виталий Чащухин с палубы уникального парусника.

Прямо в пути — первые, пока еще неофициальные репетиции для всего экипажа. И хотя алые паруса традиционно отшиваются из облегченного материала — с ними тоже нужно успевать управляться. Но, конечно, особая ответственность за этот переход у капитана Брига — впервые пройти по Неве, да еще и за штурвалом «России».

«В наш петербургский родной порт я заходил много раз на разных судах, но никогда на таком. Конечно, отдельные чувства имеются по этому поводу, но все эмоции я должен собрать в кулак, потому что мы сейчас выполняем очень ответственное задание и нужно сконцентрироваться», — рассказывает о своих впечатлениях капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Неразводные мосты Петербурга и в особенности Большой Обуховский через Неву — как еще одно испытание, именно он повлиял на размер этих белоснежных мачт, которые в итоге все равно сохранили свое величие. Да, настолько, что момент прохождения даже под 52-метровым Западным скоростным диаметром оказался более, чем волнительным.

«Такое ощущение, что мы вот-вот зацепим этот мост. Но, к счастью, у нас запас целых 22 метра! Хотя это в такой перспективе даже не ощущается. Это уникальнейший проект. И тем более он в истории современной России первый», — говорит старший помощник капитана Василий Коленционок.

По правому борту показалась стела городу-герою, самое время — заявить о себе уже во всеуслышание.

Бриг «Россия» — приветствует Санкт-Петербург и символично швартуется у набережной Лейтенанта Шмидта, вблизи морского корпуса Петра Великого и церкви Успения Пресвятой Богородицы — покровительницы моряков.

«Прямо под алыми парусами главный символ праздника пришвартовался в Санкт-Петербурге. Сейчас он их, конечно, свернет, но потом будут еще репетиции, ну, а затем — сами „Алые паруса"-2019», — рассказывает спецкорр „Известий“ Виталий Чащухин.

Бриг «Россия» специально построен для одного из самых главных и красочных праздников, который был возрожден Акционерным банком «РОССИЯ», правительством Петербурга и Пятым каналом.

Проход парусника по Неве — станет очередным подарком банка для жителей и гостей города. В день празднования «Алых парусов» и без того один из самых красивейших городов в мире — Петербург — преображается еще больше. В самую светлую ночь года вчерашние школьники входят во взрослую жизнь. Со сцены на Дворцовой площади для них звучит музыка из любимых исполнителей, небо разрывают огни фейерверка, а кульминацией праздника становится появления символа мечты — брига под алыми парусами. В этом году они пройдут в воскресенье 23 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходила примерка алых парусов главным символом праздника выпускников в Санкт-Петербурге — бригом «Россия».

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