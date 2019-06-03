Британскую сценаристку разочаровало отсутствие в «Чернобыле» темнокожих актеров

, 17:48 Фото 158

Пользователи Twitter подняли ее на смех и посоветовали побольше читать.

Фото: Кадр из сериала "Чернобыль" (2019 г.)

«Чернобыль» — самый популярный сериал по версии авторитетного киноресурса IMDB, оставивший позади «Игру престолов», продолжает собирать у экранов мира миллионы зрителей. Одним из них стала британская сценаристка Карла Мари Свит, которой также пришелся по вкусу новый продукт от телекомпании HBO. Тем не менее, один нюанс в «Чернобыле» все-таки ее огорчил.

«Я понимаю, что все персонажи в жизни были белыми, но ведь они говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Если „Чернобыль“ не следует достоверности в этом вопросе, так почему бы не ввести в сериал темнокожих людей?», — заявила Свит.

Заодно Карла посетовала на политику телеканала HBO. Отсутствие чернокожих героев в «Чернобыле» разочаровало сценаристку — создатели шоу, по ее мнению, игнорируют сам факт существования людей других рас. Пользователи Twitter, в свою очередь, не поскупились на «теплые» комментарии.

«Извините, но вам надо поучить историю», — посоветовал Карле юзер Sanders.

«Я сделаю скриншот этой ветки разговора, потому что иначе никто не поверит, что настолько тупой пост вообще мог появиться на свет», — пообещал другой пользователь соцсети.

«Это же шутка, да?» — выразил тщетную надежду юзер Jane Doe.

В свою очередь, Карла выразила удивление по поводу негативной реакции на ее заявление и пожаловалась на оскорбления в свой адрес.

Twitter @karlamsweet

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему стоит посмотреть сериал «Чернобыль».

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