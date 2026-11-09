«Все дело в русских корнях»: 103-летняя американка раскрыла секрет долголетия

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Немаловажную роль в ее жизни сыграла и вера в Бога.

Жительница США дожила до 103 лет благодаря русским корням

Фото: www.globallookpress.com/Hans Wiedl

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Жительница США заявила, что русские корни помогли ей дожить до 103 лет

Секрет своего 103-летнего долголетия старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли связывает с корнями из Санкт-Петербурга. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, такая мысль никогда не приходила женщине в голову, пока в 2009 году она не встретилась в Северной столице с родственницей матери. Та показала ей снимок отца, который тоже дожил до 103 лет. Разглядев семейную закономерность, Бейли связала свой возраст с наследственностью по русской линии.

Не менее важной частью жизненного пути долгожительница считает веру. Она убеждена, что именно Бог помогал ей справляться с любыми испытаниями и указывал верный путь, а возможность прожить до столь преклонного возраста является для нее «Божьим даром».

«Я верю, что Бог показывал мне дорогу и помогал мне», — добавила женщина.

Евгения Бейли появилась на свет в США в 20-х годах прошлого столетия. Ее родители — Мария и Павел Никоненко — были среди 526 русских переселенцев, которые оказались в Калифорнии. Они прибыли на судне «Меррит» в июле 1923 года. Сама Евгения родилась ровно через четыре месяца после эмиграции семьи.

Бейли выросла и окончила школу в Сан-Франциско. В это же время у нее проснулся интерес к корням, который затем поспособствовал изучению русского языка в Калифорнийском университете. Она свободно читает по-русски.

В начале ноября женщина отметила 103-летие. Бейли проживает в Калифорнии вместе со своими близкими. Несмотря на возраст, долгожительница продолжает заниматься любимым делом — садоводством и музыкой.

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