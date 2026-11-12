Путин заявил о готовности обеспечить безопасность гуманитарной миссии в Константиновке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

По словам российского лидера, для разминирования территории в районе города потребуется около пяти суток.

Будет ли гуманитарная миссия в Константиновке

Фото: Reuters/Stringer

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Российская сторона контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии в этом районе. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время встречи с представителями США.

Российский лидер предложил поручить организацию такой миссии уполномоченным по правам человека России и Украины. По его словам, для подготовки территории потребуется время на разминирование.

Путин уточнил, что России потребуется пять суток для разминирования территории в районе Константиновки. При этом президент отметил: если Киев считает, что контролирует город, украинская сторона должна обеспечить безопасность со своей стороны.

Встреча российского лидера с делегацией из США проходит в Кремле. Участники сосредоточились на вопросах, которые ранее обсуждались представителями России, США и Украины в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

Тогда основными темами стали обеспечение безопасности, гуманитарные инициативы и возможные пути урегулирования конфликта на Украине.

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