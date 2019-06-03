Ученые объяснили, увеличится ли грудь, если есть капусту

Британские косметологи обратили внимание, что ежемесячно более пяти тысяч пользовательниц интернета запрашивают в Google способы быстро увеличить объем груди при помощи народных средств. Анализ содержащейся во всемирной паутине информации показал, что огромное количество интернет-источников утверждает, будто употребление большого количества листовой зелени, такой как капуста и шпинат, может помочь увеличить размер груди. Версия основана на том, что эти продукты содержат в себе лиганы — фитовещества, которые имитируют в организме эстроген.

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Однако, как пишет Mirror, ученые этот миф категорически опровергли. По словам пластического хирурга из MYA, женская грудь реагирует на гормоны совершенно непредсказуемым образом, поэтому капуста, хоть и содержит некоторые химические вещества, которые могут вести себя как эстроген, любое увеличение размера груди после начала употребления в пищу капусты может быть только случайным, и никаких научных доказательств такой зависимости не существует.

«Я определенно не рекомендовал бы капусту в качестве средства для увеличения размера груди», — сказал специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что австрийские ученые развенчали миф о здоровом питании. Их исследование показало, что так называемые полезные продукты не увеличивают продолжительность жизни и не спасают от инфаркта, рака и других заболеваний.