Глава Петербурга поддержал распространение льгот на непризнанных ранее блокадников

Глава Петербурга Александр Беглов в понедельник, 3 июня, одобрил идею о признании блокадного статуса за теми ленинградцами, которые прожили в осажденном городе меньше четырех месяцев, сообщает телеканал «78».

Согласно соответствующим поправкам в Социальный кодекс, с 1 января 2020 года они получат аналогичный с остальными блокадниками набор льгот.

Отмечается, что объем затрат на реализацию проекта составит 95 миллионов рублей. Знак «Жителю блокадного Ленинграда» учрежден решением Исполкома Ленгорсовета от 23 января 1989 года № 5.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов вручил документы на квартиры сиротам Петербурга. В День защиты детей, 1 июня, глава Петербурга вручил оставшимся без попечения родителей петербуржцам документы на их собственную недвижимость.