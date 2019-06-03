Видео: Глава Минэкономразвития озвучил экономическую ситуацию в России

Экономика России в текущем году развивается лучше, чем ожидалось. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 3 июня докладывал президенту, как ведомство помогает регионам реализовать нацпроекты и улучшить ситуацию в сфере инвестиций. За отстающими даже закрепили кураторов из правительства.

«Детально сейчас прописываем по рынку труда, по инвестициям текущее состояние и то, к которому нужно прийти к 2024 году. И смотрим на те конкретные меры, которые в регионе нужно сделать, чтобы этих цифр достичь», — рассказал Максим Орешкин.

«То есть вы с регионами активно работаете в этом плане?», — спросил Владимир Путин.

«Республика Тыва, поручено мне курировать эту историю. Мы сейчас на примере этого региона проходим все сферы и инвестиционные проекты, которые там реализуются, смотрим что нужно делать, где помогать», — ответил Орешкин.

Рост инвестиций в целом по стране увеличился почти на 4,5%. Качественная динамика наблюдается в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что десять тысяч ГОСТов планируется отменить в России.