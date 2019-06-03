Антон Городецкий возвращается! Лукьяненко опубликовал первые главы нового «Дозора»

В эфире #VKLive известный писатель Сергей Лукьяненко поделился эксклюзивными фрагментами заключительной части серии про Иных и рассказал о новой книге, которая получила название «Вечный Дозор». По словам автора, это последняя книга вселенной «Дозоров».

«Антон Городецкий снова в строю. И на этот раз ему придется распутать историю куда более запутанную и опасную, чем все предыдущие», — написал Сергей Лукьяненко у себя на странице в социальной сети.

«Вечный Дозор» появится в книжных магазинах только этой осенью. Сергей Лукьяненко является одним из самых популярных писателей-фантастов в России. Последняя на данный момент книга о приключениях Антона Городецкого, «Шестой Дозор», вышла в 2014 году.

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