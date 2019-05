Стала известна реакция актеров «Игры престолов» на финал сериала

Компания HBO показала фильм «Последний дозор», снятый в процессе создания заключительного сезона сериала «Игра престолов». Как сообщает РИА Новости, в ленте рассказывается, каким образом актеры реагировали на ключевые моменты шоу во время читки сценария.

Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон, судя по реакции (актер хватается за голову и делает «большие глаза»), не мог поверить, что именно его герой убьет Дейенерис.

Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nGBHuHNrnf

Когда в процессе знакомства со сценарием актеры дошли до момента ликвидации Короля Ночи Арьей, в зале раздаются бурные аплодисменты.

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER! ❄️👏🏼👌🏼 #GamefThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/bIUDYC3Due