Стала известна реакция актеров «Игры престолов» на финал сериала

Компания HBO показала фильм «Последний дозор», снятый в процессе создания заключительного сезона сериала «Игра престолов». Как сообщает РИА Новости, в ленте рассказывается, каким образом актеры реагировали на ключевые моменты шоу во время читки сценария.

Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон, судя по реакции (актер хватается за голову и делает «большие глаза»), не мог поверить, что именно его герой убьет Дейенерис.

Когда в процессе знакомства со сценарием актеры дошли до момента ликвидации Короля Ночи Арьей, в зале раздаются бурные аплодисменты.

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER! ❄️👏🏼👌🏼 #GamefThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/bIUDYC3Due — ✨JESSICA✨ (@Scavenger_Jess) 27 мая 2019 г.

Еще один момент шоу был встречен негативно. Исполнитель роли Вариса Конлет Хилл, узнав, что его персонажу предстоит погибнуть, отложил сценарий, отказавшись продолжать вычитывать материал.

Varys' reaction to reading the final GOT script is ME pic.twitter.com/2tS3CMnywu — Scott (@skoteh) 27 мая 2019 г.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO.