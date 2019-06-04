Футболист Тарасов взял на отдых в Турцию дочь от первого брака

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов со своей супругой, моделью Анастасией Костенко взяли с собойна отдых в солнечную Турцию не только свою полуторагодовалую малышку, но также и девятилетнюю Ангелину-Анну — старшую дочь футболиста от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Спортсмен разместил в Instagram фото, на которых все семейство наслаждается отпуском.

Еще недавно появлялись сообщения, что между Тарасовым и Пономаренко существует конфликт из-за Ангелины-Анны. Женщина обвиняла футболиста в неуплате алиментов, а он заявлял, что лишен возможности видеться с дочерью.

Однако, судя по снимкам, между отцом и девочкой царит полная гармония, как, впрочем, и во всей семье.

Ранее Дмитрий Тарасов похвалил свою молодую жену за скромные траты.