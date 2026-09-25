Умер легенда российского джаза Алексей Козлов

В возрасте 90 лет ушел из жизни народный артист России, выдающийся джазовый саксофонист, композитор и основатель ансамбля «Арсенал» Алексей Козлов. Музыкант скончался за несколько недель до своего 91-го дня рождения. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала пресс-секретарь артиста Виктория.

«Умер он сегодня, в кругу семьи, дома. После непродолжительной болезни. Об этом сообщила жена», — сказала она.

Творческий путь Козлова стал важной частью истории отечественного джаза и оказал влияние на несколько поколений советских и российских музыкантов. Он самостоятельно освоил саксофон в конце 1950-х годов, а вскоре стал одним из заметных участников джазового движения периода «оттепели».

В 1961 году Козлов участвовал в открытии первого в СССР молодежного джаз-кафе «Молодежное». Год спустя в составе секстета Вадима Сакуна он впервые представил советский джаз на международном фестивале Jazz Jamboree в Варшаве.

Главным проектом музыканта стало создание в 1973 году ансамбля «Арсенал» — первого в стране профессионального джаз-рок-коллектива. Группа экспериментировала с разными направлениями, включая фьюжн, арт-рок, фанк и элементы рок-оперы, несмотря на ограничения, существовавшие в советской музыкальной системе.

В период перестройки Алексей Козлов возглавил секцию рок-музыки Союза композиторов СССР, став одним из связующих звеньев между джазовой традицией и новым русским роком. В 1990-х годах он продолжил работу на стыке жанров, развивая направление «третьего течения» — соединение классической музыки и джаза. В рамках этих проектов музыкант сотрудничал с Юрием Башметом и квартетом имени Шостаковича.

Помимо выступлений, Козлов занимался просветительской деятельностью: вел авторские радио- и телепередачи, читал лекции и писал книги об истории музыки.

Имя Алексея Козлова стало символом московской джазовой сцены. Основанный им в 2012 году Клуб Алексея Козлова в 2019 году был признан лучшим джаз-клубом мира по версии профильного портала All About Jazz.

В 2024 году музыкант сообщил о прекращении регулярных концертных выступлений по состоянию здоровья. В феврале 2026 года Алексей Козлов был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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