«Отношения заблокированы»: Волочкова не смогла поздравить дочь с 21-летием

Волочкова не смогла поздравить дочь с 21-летием лично

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала о сложностях в отношениях с единственной дочерью Ариадной. В день рождения наследницы балерина опубликовала поздравление в социальных сетях, но призналась, что не может лично связаться с девушкой и даже передать ей цветы.

По словам артистки, сейчас в их отношениях наступил непростой период. Волочкова отметила, что 21 год назад рождение дочери стало для нее одним из самых счастливых событий в жизни.

«День рождения моей дочки был очень счастливым для меня. Но, к сожалению, мои близкие настолько настроили ее против меня, что я даже не могу поздравить ее с днем рождения», — написала Анастасия.

Балерина вспомнила, что уже через несколько дней после появления Ариадны на свет вернулась к работе и начала репетировать балет «Баядерка», который исполнила спустя месяц после родов в театре Юрия Григоровича.

При этом Волочкова заявила, что сейчас не может поздравить дочь напрямую. По ее словам, общение между ними ограничено, а отношения находятся в сложном состоянии.

«Представляете, даже не знаю, куда передать Арише цветы. Отношения заблокированы», — написала артистка.

Также Волочкова сообщила, что семейная история станет основой ее будущего драматического спектакля «ЗЕРКАЛО». Она отметила, что не хочет заставлять близких испытывать к ней определенные чувства и считает, что выбор в отношениях остается за каждым человеком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлениях Анастасии Волочковой о ее отношениях с близкими людьми. Балерина рассказала, что сейчас больше времени проводит со своей помощницей Лолитой Саидовой, чем с дочерью Ариадной. По словам Волочковой, она ежедневно находится с Лолитой в одном доме и работает с ней в одной команде. Балерина отметила, что чувствует поддержку и хорошее отношение со стороны помощницы.

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