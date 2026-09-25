«Напал материнский экстаз»: Свиридова «усыновила» внука Буйнова

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 47 0

Все началось после того, как парень остался без близких на острове.

О чем шоу Выживалити. Наследники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Алена Свиридова поддержала внука Александра Буйнова на съемках реалити-шоу

Заслуженная артистка России Алена Свиридова проявила заботу о внуке народного артиста России Александра Буйнова во время съемок реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Об этом пишет 7Дней.ru.

В одном из выпусков программы к участникам приехали знаменитые родственники. Единственным, кого никто не навестил, оказался Александр Буйнов-младший.

Сначала молодой человек пытался не обращать внимания на ситуацию, но позже признался, что ему тяжело смотреть на встречи других участников с семьями.

«Все семьи обнимаются, кайфуют, а я просто сирота», — сказал Александр.

Свиридова заметила, что парень переживает, и решила его поддержать.

«У него в глазах тоска, как будто его не забрали из детского сада. На меня напал материнский экстаз. Поэтому я усыновила Сашу на сегодня», — рассказала певица.

Позже с внуком связался его дедушка Александр Буйнов. Артист поддержал молодого человека и пожелал ему сил. После разговора парень отметил, что чувствует поддержку семьи, даже если близкие не находятся рядом постоянно.

«Выживалити. Наследники» — реалити-шоу, в котором дети и другие родственники знаменитостей отправляются на необитаемый остров в Таиланде. Участники пытаются выжить без привычной помощи близких и показать свою самостоятельность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:18
Глисты в груди: Виктория Боня рассказала всю правду о паразитах
18:02
«С использованием бомбы»: генпрокурору Словакии и его жене угрожают расправой
18:00
Даже без усталости: зачем человеку на самом деле нужна зевота
17:57
«Снял» в сауне? Самойлова раскрыла тайну компрометирующего фото с Джиганом
17:49
На судне «Триумф» у берегов Камчатки произошел пожар: часть экипажа ищут
17:47
От рока до техно: как музыка Шостаковича живет сегодня

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Ультиматум поставила»: супруга Джигурды запретила ему встречаться с Волочковой
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен