«Напал материнский экстаз»: Свиридова «усыновила» внука Буйнова
Все началось после того, как парень остался без близких на острове.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Алена Свиридова поддержала внука Александра Буйнова на съемках реалити-шоу
Заслуженная артистка России Алена Свиридова проявила заботу о внуке народного артиста России Александра Буйнова во время съемок реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Об этом пишет 7Дней.ru.
В одном из выпусков программы к участникам приехали знаменитые родственники. Единственным, кого никто не навестил, оказался Александр Буйнов-младший.
Сначала молодой человек пытался не обращать внимания на ситуацию, но позже признался, что ему тяжело смотреть на встречи других участников с семьями.
«Все семьи обнимаются, кайфуют, а я просто сирота», — сказал Александр.
Свиридова заметила, что парень переживает, и решила его поддержать.
«У него в глазах тоска, как будто его не забрали из детского сада. На меня напал материнский экстаз. Поэтому я усыновила Сашу на сегодня», — рассказала певица.
Позже с внуком связался его дедушка Александр Буйнов. Артист поддержал молодого человека и пожелал ему сил. После разговора парень отметил, что чувствует поддержку семьи, даже если близкие не находятся рядом постоянно.
«Выживалити. Наследники» — реалити-шоу, в котором дети и другие родственники знаменитостей отправляются на необитаемый остров в Таиланде. Участники пытаются выжить без привычной помощи близких и показать свою самостоятельность.
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