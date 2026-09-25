Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на рынок в Горловке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 57 0

Еще пять человек, по предварительным данным, получил ранения.

Кто пострадал в результате атаки ВСУ на рынки в Горловке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Один мирный житель погиб, еще пять человек получили ранения в результате атаки ВСУ на рынок в Никитовском районе Горловки. Об этом «Известиям» сообщили в оперативных службах.

Сегодня беспилотники атаковали сразу два рынка в Горловке. Глава администрации городского округа Иван Приходько сообщил, что кроме объекта в Никитовском районе удар также пришелся по рынку в Центрально-Городском районе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область погиб один мирный житель. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в региональных учреждениях.

Глава региона Вячеслав Федорищев назвал произошедшее тяжелой и невосполнимой потерей.

На месте происшествия работали экстренные службы. Для ликвидации последствий атаки был создан оперативный штаб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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