Украинские силовики обстреляли мечеть во время праздника Ураза-байрам в Донецке

Украинские силовики во вторник, 4 июня, открыли огонь по мечети Ахать Джами, в куйбышевском районе Донецка.

Огонь был открыт в день священного для мусульман праздника Ураза-байрам, когда около мечети собралось большое число верующих. Об этом сообщает сайт KP.RU.

По рассказам очевидцев, в купол здания попало четыре снаряда, люди, находившиеся поблизости, были вынуждены спуститься в подвал мечети. Примыкающую территорию оцепили правоохранители. Данные о пострадавших уточняются.

Ураза-байрам, один из двух самых почитаемых дней для мусульман. Его празднуют в первый день месяца Шавваль по лунному календарю, который в 2019 году выпал на 4 июня.

Ураза-байрам — это праздник разговения, следующий после строгого поста, который длится в течение предшествующего месяца Рамадан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мусульмане празднуют Ураза-байрам.