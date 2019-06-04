Красавица-модель, встречавшаяся с Кридом, показала на видео подтянутые после родов формы

Молдавская модель Ксения Дели на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками видеозаписью с тренировки. Чтобы привести себя в форму после рождения дочери, Ксения выполняет комплекс упражнений, которые включают элементы кардио, плампинга и спортивной гимнастики.

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Ранее экс-возлюбленная Егора Крида призналась подписчикам, что за беременность набрала почти 20 килограммов, даже несмотря на то, что активно занималась на последних сроках под наблюдением профессионального тренера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 8 Май 2019 в 10:25 PDT

С помощью спорта и сбалансированного правильного питания модель возвращает прежний внешний вид. Подписчики отмечают — результат налицо. В комментариях они поддерживают и подбадривают Дели.

Одна из поклонниц заметила: «Никогда не думала, Ксения, что красота и стройность даются вам с таким упорством и невероятным трудом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Ксения Дели ждет ребенка от 62-летнего египетского миллиардера.