Видео: Для нижегородских детей с ВИЧ нашли базу отдыха

Наплевательское отношение к тяжелобольным детям проявили в Нижегородской области. Руководство одной из туристических баз отказалось размещать у себя группу подростков с ВИЧ-положительным статусом. Оказалось о диагнозе, вроде бы взрослые и образованные люди, ничего не знают. Персонал лагеря так испугался, что все отказались работать с такими детьми. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники Роспотребнадзора и детский омбудсмен региона. Дмитрий Зименкин с подробностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мальчика с ВИЧ-инфекцией затравили в Новосибирской области. Жители небольшого городка Искитим буквально заставляли семью ребенка покинуть родной город.