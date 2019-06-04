Какие устройства Apple не получат новое обновление ОС?

Осенью 2019 года представители американской компании Apple представят новое обновление операционной системы — iOS 13, которое сможет функционировать не на всех устройствах. Обновление подойдет для моделей iPhone от SE и 6S, а iPad — от Air 2 и Mini 4. Более ранним версиям «обновка» доступна не будет, сообщает «Экономика сегодня».

Из новшеств — темный цветовой режим, увеличенная скорость запуска системы, более естественный голос Siri. Кроме того, в приложении «Фото» появится новая функция — дублирующие друг друга фото будут автоматически скрываться, также появятся новые инструменты редактирования снимков. А тем, кто владеет iPad, будет доступна, в каком-то смысле, упрощенная версия компьютера iMac.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple собирается закрыть iTunes.