Apple заявила о закрытии iTunes

Компания Apple сообщила о завершении целой эпохи. Корпорация намерена отказаться от использования iTunes — сервис работал без малого 20 лет.

Вместо привычного пользователям сервиса для прослушивания музыки и управления приложениями Apple предоставит пользователям приложение «Музыка» — оно также позволит контролировать программы. Кроме того, корпорация готовится представить новую версию приложения для Apple Watch, ноутбуков и айпадов. Обновления ждут и сервисы «Здоровье» и «Карты», сообщает Teleprogramma.pro.

Подробная информация представителями Apple пока держится в секрете — анонс готовящихся изменений компания сделает в понедельник, 3 июня, на Всемирной конференции разработчиков в Сан-Хосе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Apple может пострадать из-за американских санкций против Huawei.