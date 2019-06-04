Видео: Киев охватили протесты после смерти ребенка от рук полицейских

В Киеве толпа националистов едва не разгромила здание МВД. Они требовали наказать полицейских, по вине которых погиб пятилетний мальчик. Радикалы жгли файеры и взрывали петарды. Протестующие требовали наказать виновных и тех, кто, по их мнению, покрывает преступников. В частности — глава МВД Арсен Аваков.

Трагедия произошла в городе Переяслав-Хмельницкий. По предварительной версии, двое нетрезвых стражей порядка стреляли по банкам рядом с игровой площадкой. И их вовсе не смутило, что там гуляли дети. Одна из пуль попала мальчику в голову. От ранения ребенок скончался. Руководство городской полиции отстранили от службы, но дальше расследование забуксовало. Это и вызвало волну негодования.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры, на которых запечатлен момент ДТП, когда женщина погибла, спасая ребенка из-под колес машины в Самаре.