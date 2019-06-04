Момент ДТП: Женщина погибла, спасая ребенка из-под колес машины в Самаре

В Самаре женщина погибла в ДТП, спасая ребенка. Трагедия произошла во вторник, 4 июня.

Видеорегистратор одного из очевидцев происшествия зафиксировал момент ДТП. На записи видно, что женщина с детской коляской находилась на тротуаре. Неподалеку от того места, где стояла погибшая, столкнулись два автомобиля — один из них и вылетел на пешеходную зону.

По сообщению пользователей сообщества ВКонтакте, где появилось видео, с малышом в этот момент была няня. Женщина в последний момент успела оттолкнуть ребенка, а сама оказалась под колесами автомобиля, который ее переехал. В результате происшествия женщина погибла. Ребенок был госпитализирован в медучреждение. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Алтае мать погибла, спасая своих детей в ДТП.