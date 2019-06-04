Фанаты поздравляют 48-летнюю Аниту Цой с беременностью

, 18:03 Фото 121

Поклонники считают, что у взрослого сына певицы может появиться брат или сестра.

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

В сети обсуждают слухи о беременности 48-летней Аниты Цой. Поводом к этому послужило празднование певицей пятилетия официального фан-клуба «Банда_А». По словам фанатов, которые приехали из разных городов России — Сочи, Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Уфы, Ижевска и даже Узбекистана и Казахстана, у Аниты было слишком свободное платье, пишут Дни.ру.

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Также поклонники заметили, что 26-летний сын певицы с трепетом относился к ней весь вечер и не отходил от мамы ни на шаг. Мероприятие в итоге превратилось в вечер откровений и признаний.

 
 
 
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Публикация от ДНИ. РУ (@dniru)

Фанаты Аниты Цой уже готовы были поздравить ее с радостным событием. Ведь несмотря на то, что 48 лет — приблизительное время наступление климакса у женщин, не исключено, что Анита может еще родить. Для этого нет преград, уверены поклонники певицы.

Однако сама Цой слухи о беременности не прокомментировала, так что фанатам пока остается только гадать, в интересном ли положении певица или нет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, где Анита Цой «мультяшным» голосом рассказала, как выбрать мебель для дома.

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