Яблоко от яблони: Подборка самых ярких детей звезд российского шоу-бизнеса

Дети многих российских знаменитостей уже стали настоящими звездами. Не успели они достичь своего совершеннолетия, как завоевали популярность не меньше, чем у родителей. Многотысячная армия фанатов, съемки и миллионы подписчиков в Instagram — такому успеху можно только позавидовать. 5-tv.ru публикует подборку самых очаровательных детей знаменитостей.

Лиза и Гарри Галкины

Одними из самых молодых звезд можно считать Лизу и Гарри Галкина. Пятилетние малыши уже обзавелись таким количеством поклонников, которое даже не снилось многим состоявшимся знаменитостям. Фанаты с удовольствием наблюдают за озорством детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой и радуются их успехам. Ребята отлично себя показывают и в спорте, и в творчестве, и даже в литературе. Подписчики Гарри и Лизы убеждены: талант у юных сорванцов в родителей.

Алла-Виктория и Мартин-Кристин Киркоровы

Дочь короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова — Алла-Виктория в свои семь лет практически стала моделью. Роскошные платья, красивые фотосессии, съемки в окружении знаменитостей — светская жизнь малышки началась с самых ранних лет, а популярность девочки в звездной среде с каждым годом только растет.

Мартин-Кристин не отстает от своей сестры: уверенно позирует перед камерой, занимается спортом и бойко читает стихи. На звездного отца мальчик похож даже внешне: такие же карие глаза, темные волосы и ослепительная улыбка.

Instagram @allavictoriyakirkorova

Алиса Юнусова

Еще одна красотка — дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. Не успела малышка подрасти, как привлекла к себе внимание бесчисленных папарацци. Фанаты предполагают, что юная «принцесса» пойдет по стопам матери — красота пятилетней девочки уже сразила не одну сотню поклонников, а чего ждать, когда она вырастет?!

Соня Киперман

Дочь певицы Веры Брежневой — Соня уже подросла и даже в этом году окончила школу. По словам поклонников, она уже превратилась в точную копию матери: белокурые волосы, грация, милая улыбка. Только вот какой карьерный путь выберет юная знаменитость, пока неизвестно. Однако поклонники ей советуют с этим не затягивать и вставать на «звездную тропу» как можно быстрее.

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Ульяна Добровская

Другая девушка, покорившая сеть, — дочь актрисы Ренаты Литвиновой. В 17 лет Ульяна Добровская стала настоящей звездой Instagram. «Актриса, модель и просто красавица» — так о ней пишут подписчики в комментариях. Литвинова всегда была образцом для подражания для многих девушек, однако поклонники Добровской убеждены, что дочь сможет артистку в этом отношении даже «переплюнуть».

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Марианна Газманова

Звездное будущее фанаты сулят и дочери певца Олега Газманова Марианне. Недавно девушка отметила свое 15-летие и стала одной из самых обсуждаемых персон в сети. Повзрослевшая красавица вызвала восхищение у подписчиков. Изящество и грация юной леди сумели произвести настоящий фурор в Instagram.

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Роман и Родион Газмановы

В соревновании самых эффектных мачо России могли сразиться сыновья Газманова. Роман и Родион в свои годы сумели добиться не только карьерного успеха, но и очаровали своей красотой несколько тысяч поклонниц. Фанатки без ума от юных знаменитостей и, не стесняясь, сообщают, что мечтают оказаться на месте «той самой»: одни для 31-летнего музыканта Родиона, другие — для 21-летнего Филиппа, прославившегося после модельных съемок.

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Кирилл Нагиев

Своей красотой в отца также пошел сын Дмитрия Нагиева Кирилл. Вслед за звездой российского шоу-бизнеса молодой человек начал карьерный путь в качестве актера. Непревзойденное чувство юмора, привлекательность и потрясающий талант — кажется, Кирилл все унаследовал от своего родителя. Только вот в одном обошел — полуобнаженные снимки юного дарования нравятся поклонницам еще больше, чем фото знаменитого шоумена.

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Игорь Мейхер

Еще один красавец из мира шоу-бизнеса — сын бывшей участницы «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановской. 16-летний Игорь только окончил школу и уже стал любимчиком тысяч подписчиц. «Принц», «красавчик» и «настоящий мачо» — так его окрестили в сети.

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