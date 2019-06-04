Звезда «Бедной Насти» Екатерина Климова показала поющую милашку-дочь — видео

, 12:22 Видео 378

Актриса поделилась свежим видео на своей страничке в Instagram, на котором ее младшая дочь Бэлла Месхи показывает свой талант.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Исполнительница роли княжны Натальи Репниной в сериале «Бедная Настя» Екатерина Климова выложила в Instagram умилительное видео с трехлетней дочкой. Юная Бэлла Месхи исполняет песню из мультфильма «Бременские музыканты».

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

Екатерина Климова ввела в привычку делиться с поклонниками творчеством своего чада. Именно эти публикации набирают больше всего лайков и комментариев. Исключением не является и последнее видео, которое набрало 140 тысяч лайков. У девочки даже появились свои фанаты.

«Умница! Все запомнила и исполнила с выражением в ролях!», — пишут подписчики.

Екатерина Климова в свои 41 уже имеет большую семью. От брака с Ильей Хорошиловым есть старшая 17-летняя дочь Елизавета. Месяц назад юная девушка впервые вышла в свет со своим бойфрендом.

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Уже во втором браке с Игорем Петренко актриса родила двух сыновей — Корнея и Матвея. После развода Климова вышла замуж за своего коллегу по цеху Гелу Месхи. В 2015 году появилась на свет талантливая Бэлла.

Что интересно, поклонники Екатерины Климовой до сих пор не понимают, как актриса и мать четверых детей сохраняет идеальную фигуру.

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