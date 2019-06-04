В университете имени Герцена в Петербурге стартует проект «Педагогические сезоны»

Петербург готовится к открытию «Педагогических сезонов» — это просветительский проект университета имени Герцена. Старт назначен на 8 июня. Территория вуза станет площадкой для мастер-классов и дискуссий, где будут обсуждать проблемы российского образования, а также внедрение инноваций. Там ждут активных и современных людей со своей точкой зрения.

«На такой площадке мы бы хотели видеть не только наших педагогов из университета, но и школы. На такой площадке мы бы хотели всех, кто сейчас занимается с детьми, тех кто занимается со взрослыми, тех, кто ведет некоторую образовательную деятельность», — заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

Старейший педагогический вуз страны откроет свои двери также для школьников и их родителей. Все смогут лично пообщаться с экспертами в области инновационных образовательных программ. Проект планируют сделать круглогодичным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что школьникам могут расширить скидки для проезда в поездах.