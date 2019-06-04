В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»

Компания «Роснефть» призвала «Транснефть» не устраивать дискуссии в публичном пространстве, а решать реально существующие проблемы. Этот призыв стал реакцией на комментарий «Транснефти» по поводу слов Игоря Сечина. Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России. В частности, это касается поставок российской нефти западным потребителям, которые вынуждены восполнять недополученные объемы сырья за счет альтернативных маршрутов.

«Транснефть» заявила, что указанная информация не соответствует действительности и посоветовала представителям «Роснефти» «более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя».

«У нас обычная просьба к коллегам в „Транснефти“ — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления» , — так ответили в «Роснефти» на заявления коллег.

19 апреля белорусские специалисты заметили, что российская нефть, поставляемая по трубопроводу «Дружба» резко ухудшилась. Уже к 30 апреля поставки были полностью прекращены и выяснилось, что нефть была испорчена умышлено. Правоохранительные органы раскрыли схему диверсии на трубопроводе, было арестовано четыре человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге прошло 4 июня годовое общее собрание акционеров «Роснефти».