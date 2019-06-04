Видео: В Петербурге прошло годовое общее собрание акционеров «Роснефти»

Накануне Международного экономического форума (ПМЭФ) в Петербурге, крупнейшая нефтяная компания страны «Роснефть» провела ежегодное собрание акционеров. Кроме отчета о проделанной работе, были намечены планы развития.

Компания не намерена уступать лидерских позиций по добыче и в России и за рубежом, и по прямой связи было введено в строй новое месторождение. Западно-Эргинское, которое станет частью мощнейшего сырьевого кластера. Что это значит для страны расскажет Роман Ишмухаметов.

Это месторождение окружают болота и таежные леса, тем удивительнее, что всего за полтора года — с нуля, со строжайшим соблюдением всех экологически норм, здесь построили всю необходимую инфраструктуру для добычи нефти. Насосная станция, дополнительная нитка трубопровода. По ней сегодня потекла первая нефть с Западно-Эргинского месторождения. Торжественный старт работе — в режиме телемоста — дали в Петербурге, где на годовое собрание собрались акционеры «Роснефти».

Почти пятьдесят скважин этой природной кладовой позволят извлекать из земли по 23 миллионов тонн нефти в год. На очереди — разработка новых месторождений. А всего за прошлый год «Роснефть» запустила четыре крупных проекта по добыче углеводородов. Почти все месторождения расположены на севере страны.

«Компания увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 2,1% по сравнению с прошлым годом, что соответствует нашему приоритету по росту добычи ежегодно. В целом «Роснефть» продемонстрировала самый высокий рост по этому показателю среди компаний-конкурентов», — рассказал главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

И прирост этот не только в нашей стране. Компания давно перешагнула границы России. Возросли объемы даже в Венесуэле, и это несмотря на то, что национальная нефтедобыча там сейчас в глубоком кризисе.

«Рост добычи в той же Венесуэле оставил 7%, и это несмотря на то, что нефтяная отрасль Венесуэлы пострадала от введенных санкций. На наших промыслах обеспечен рост в 7%», — заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Эти цифры, конечно, отражаются и на доходах компании. Только за прошлый год компания выплатила рекордные дивиденды. 275 миллиардов рублей. Половину получило государство. А ведь, в том числе за счет этих средств строят новые школы, детские сады, больницы, жилье. Впрочем, даже эта цифра — кажется, совершенно незначительной, когда заходит речь о налоговых отчислениях компании. И едва ли здесь можно переоценить роль «Роснефти» в пополнении госказны.

«В 2018-м году мы подтвердили статус крупнейшего российского налогоплательщика системообразующих компаний страны налоговые выплаты по результатам года достигли рекордного значения за всю историю компании и составили четыре триллиона рублей, что в полтора раза больше чем 2018-м году», — отметил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Отчисляя примерно треть своих доходов, Роснефть модернизирует производство; присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний по снижению выбросов метана. Уже через пару лет российский нефтяной гигант снизит на 5% выбросы парниковых газов.

«Роснефть сегодня работает в 25 странах. И почти во всех российских регионах. Ее доля в отчеканенной нефтедобыче превышает 40%, в мировой — 6%», — рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов.

Что бы не говорили, и не писали о развитии электротранспорта, о природных источниках энергии — в ближайшие десятилетия мир точно будет зависеть от нефти и газа. Сказывается и рост азиатских рынков, экономик развивающихся стран, и сокращение добычи в Иране и Венесуэле из-за санкций. Один из главных приоритетов Роснефти — повышать добычу, соблюдая международные экологические требования и обязательства перед всеми партнерами компании.

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