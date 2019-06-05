Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!

Овны, держите в уме свое блестящее будущее — роскошный пентхаус и поездку на острова. Если этого недостаточно, чтобы начать хоть что-то делать, то что тогда достаточно? Близнецы, иногда вам просто нужно громче заявить о себе. Вы с удивлением обнаружите, что можете быть миротворцем и делиться мудростью с теми, кто потерялся на жизненном пути. Рыбы, тот факт, что в мире есть чебупели доказывает — возможно вообще все. Дайте волю своему воображению.

Овен — гороскоп на сегодня, 5 июня

Овны, держите в уме свое блестящее будущее — роскошный пентхаус и поездку на острова. Если этого недостаточно, чтобы начать хоть что-то делать, то что тогда достаточно? Карты говорят: сосредоточьтесь на возможностях, лежащих перед вами во всей красе. Они могут показаться не такими уж и роскошными, но именно с их помощью вы построите мост в светлое будущее. Космический совет: мечтайте о великом, но продолжайте работать.

Телец — гороскоп на сегодня, 5 июня

Следите за разными роялями в кустах, Тельцы. Помните, именно Брут нанес последний удар ножом Цезарю. Хороший способ защититься — не выкладывать все имеющиеся карты на стол. Хотя вокруг вас расцветает теневой бизнес, придерживайтесь правил. Делайте то, что идет на пользу вам и окружающим. Игра по правилам и честность позволят вам стать лидером.

Космический совет: не раскрывайтесь перед кем попало.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 5 июня

Иногда стоит громче заявить о себе, близнецы. Заявить о себе как о мудром человеке, способном ставить высокие цели вместо того, чтобы размениваться на мелочи. Вы можете стать миротворцем, и поделиться мудростью с теми, кто потерял себя на жизненном пути. Чувствуете, что потеряли вдохновение? К вам придет осознание того, что, совместив казавшиеся несовместимыми элементы, вы резко продвинетесь.

Космический совет: беритесь за большие дела.

Рак — гороскоп на сегодня, 5 июня

Прошлое не властно над вами, Раки. Так что не надо вплетать старые истории в новую жизнь. На чем следует сосредоточиться сегодня: смело отбрасывать все старое и нежное, невзирая на душевную боль. Рост над собой подразумевает, что вы боретесь с внутренними демонами, о существовании которых и не подозревали. Главный способ пережить этот ад: научиться комфортно уживаться с дискомфортом.

Космический совет: прочь все старое, даешь новизну.

Лев — гороскоп на сегодня, 5 июня

Кое-какие вещи стоит припрятать — на время. Вы сами поймете, когда настанет момент, чтобы явить свои шедевры миру. В плане карьеры не закрывайте глаза на свой инстинкт убийцы и его роль в принятии решений. Неочевидные на данный момент проблемы лежат на вашем пути. Приложите усилия к тому, чтобы вызовы судьбы не стали разрушительными.

Космический совет: не разбрасывайтесь словами и деньгами.

Дева — гороскоп на сегодня, 5 июня

Неделя будет отличной по всем показателям. Мудрый совет: не накручивайте себя грустными мыслями. Также избегайте людей, которые не выполняют обещания. Будьте в полной боеготовности, особенно в тех делах, где нужно вкладываться деньгами и силами. Если рассматривать все удары судьбы как возможности роста, то вы поймете, что обстоятельства делают из вас крепкого орешка. Космический совет: готовьтесь платить и вкладывать силы.

Весы — гороскоп сегодня, 5 июня

Все вокруг не то, каким хочет казаться. Будьте осторожны. Одна маленькая ошибка и вы упадете в такую пропасть, из которой не выберетесь. Четких данных и цифр у вас нет, так что руководствуйтесь инстинктами. Помните, не все, кто пьют за ваше здоровье желают вам добра. Держите это в уме, когда захотите поделиться секретами.

Космический совет: осторожность — прежде всего!

Скорпион — гороскоп сегодня, 5 июня

Придерживайтесь старых проверенных схем и ходов. Сейчас не время экспериментировать. Вы поймете, что если давать клиентам ровно то, что они хотят, можно легко стать королем игры. Настало время великих целей! Все чем вы занимались ранее сделают из вас супергероя и совершенно справедливо, конечно же!

Космический совет: не изобретайте велосипедов.

Стрелец — гороскоп сегодня, 5 июня

Два — ваше магическое число на ближайшие дни. Подберите «инь» к своему «янь», Стрельцы. Ох, вы даже и не представляете горы, которые свернете, когда приведете себя в порядок. И еще вы поймете, что любимые люди — ваши главные союзники на пути к мировому господству. И не важно, придумывают ли они долгосрочные планы или же просто подставляют плечо, чтобы поплакать — свои всегда будут на подстраховке.

Космический совет: доверяйте близким.

Козерог — гороскоп сегодня, 5 июня

Вас окружают чары таинственности, Козероги. Вам откроются тайны креативности и внутреннего духа, который скрыт в вас и готов вот-вот взорваться. Вас ждет слава и успех, а нужные люди уже заметили ваши таланты. Удостоверьтесь, что ваши дела говорят сами за себя достаточно громко.

Космический совет: кричите о себе на каждом углу.

Водолей — гороскоп сегодня, 5 июня

Просто любить всех и вся, когда все хорошо и спокойно. А что будет, если в вашу жизнь вмешается хаос и перемешает все карты? Не позволяйте своей природной слабости повалить вас на обе лопатки при первой же проблеме, Водолеи. Вместо этого, вдохните полной грудью, позвольте себе поделиться болью и переживаниями с другими. Вы удивитесь, насколько все стремятся помочь вам.

Космический совет: не бойтесь быть слабым.

Рыбы — гороскоп сегодня, 5 июня

Если существуют в мире чебупели, то на свете, пожалуй, возможно все. Дайте разыграться же вашей фантазии! Представьте, как вы совместите несовместимое и получите взрывной результат. Это ваш путь к успеху, Рыбы. А еще вы можете быть неплохим наставником. Помните о великом добре и действуйте согласно моральному закону.

Космический совет: совмещайте несовместимое.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня.