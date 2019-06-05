Протесты продолжаются в Киеве — украинцы возмущены убийством ребенка

, 7:54 Эфирная новость 99

В скандальном деле о полицейских-убийцах появились новые подробности.

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Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер, Пятый канал

В скандальном деле об убийстве пятилетнего мальчика в Переяславле-Хмельницком Киевской области появились новые подробности. Оказалось, что подозреваемые полицейские в этот день отмечали выпускной своих детей. А после того как смертельно ранили ребенка, поехали праздновать дальше. Об этом рассказал руководитель местного отделения полиции.

Он сообщил, что пьяных коллег задержал лично. Однако это возмущенных трагедией жителей города не успокоило. Протестующие едва не разнесли участок. А стражей порядка, которые вышли усмирить толпу забросали петардами и файерами.

Главное требование протестующих — отставка главы МВД Украины Арсена Авакова. По их мнению, он покрывает преступников. Вероятно, пытаясь спасти репутацию, Аваков вместе с главой Нацполиции Сергеем Князевым поспешил встретиться с родными погибшего мальчика. Он пообещал, что все сотрудники киевской областной полиции перечислят семье ребенка свой однодневный заработок. Скорее всего, эти слова и спровоцировали новую волну протестов — люди посчитали, что таким образом МВД старается откупиться и не собирается наказывать виновных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киев охватили протесты после смерти ребенка от рук полицейских.

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