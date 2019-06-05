Фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» открыли в Ставрополе

, 9:44 Эфирная новость 36

На праздник съехались две с половиной тысячи человек, в том числе и из-за рубежа.

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Фото, видео: ВКонтакте @studvesnarsm, Пятый канал

Фееричным шоу в Ставрополе открыли международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». На него приехали две с половиной тысячи человек. Кроме россиян, это гости из 23 стран мира, в том числе Китая, Индии, Турции, Бразилии, ЮАР.

Бурю эмоций вызвали зрелищность и драйв светомузыкального шоу, выступление хореографических коллективов, исполняющих национальные танцы. Сегодня в Ставрополе начнут работать деловые площадки. Откроются Форум молодых лидеров, молодых журналистов, а также Образовательный форум стран БРИКС и ШОС. В рамках фестиваля пройдут несколько творческих конкурсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие фестивали стоит пойти этим летом в Петербурге.

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