В Иркутске прокуратура и фонд капремонта разбираются с подрядчиком, по вине которого затопило 30 квартир. Накануне жители многоэтажки опубликовали в сети кадры, как с потолка течет вода. У многих испорчена мебель, бытовая техника, не работает электричество.

Как показала проверка, подрядчик разобрал кровлю, а затем бросил объект, так и не завершив работы. Ливень затопил практически весь верхний этаж. Ущерб, нанесенный жителям, планируют возместить за счет виновного подрядчика. К слову, в Иркутской области это уже не первый случай, когда капитальный ремонт ведется с грубейшими нарушениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве из-за сильного ливня протекла крыша ГУМа.