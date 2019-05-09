«Поливает, как на улице»: В Москве протекла крыша ГУМа — видео

, 23:54 Видео 176

Кровля главного универсального магазина страны не выдержала сильного ливня. Вода стала заливать торговые площади.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: gum.ru, Пятый канал

Тема:
Погода 3759

Крыша главного универсального магазина страны — ГУМа в Москве не выдержала натиска разыгравшейся стихии. Во время сильного ливня, который обрушился на столицу, вода начала заливать торговые помещения.

Видео ЧП очевидцы массового публикуют в сети. На кадрах видно, как на первом этаже на посетителей ГУМа сверху льется вода. Последствия потопа засняли и те, кто поднимался по лестницам.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — на Москву обрушилась сильнейшая гроза, пострадали 10 человек. У одного из них диагностировано сотрясение мозга. Также автовладельцы жалуются в соцсетях о повреждении своих транспортных средств. 

 

Тема:
Погода 3759
9 мая
Страшное видео: Селевой поток унес машины и скот в Дагестане
9 мая
«Не видно ни зги»: На Москву обрушилась сильнейшая гроза, пострадали 10 человек
9 мая
Сильный дождь с градом обрушился на Москву во время шествия «Бессмертного полка»
9 мая
Высокий уровень погодной опасности ожидает Москву 9 и 10 мая
8 мая
Гроза и сильный ветер обрушились на Москву — видео
8 мая
Видео: Мощная песчаная буря обрушилась на юго-восток Австралии
7 мая
В России могут узаконить укладку асфальта в непогоду
7 мая
Коммунальные катаклизмы: На Ямале жители передвигаются по дорогам на лодках
6 мая
Природные пожары угрожают заповедникам Сибири и Дальнего Востока
4 мая
Жуткие кадры: вышедшая из берегов Миссисипи затопила целый город в США

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

4:48
Гороскоп на 10 мая: Самое худшее позади, Близнецы!
4:29
«Так вот вы какая?» Фанаты обсуждают фото Альбины Джанабаевой без макияжа
3:58
Фото: Атакующую лезвиями секретную ракету создали в США
3:29
«Как хорошее вино»: Располневшая Тайра Бэнкс снялась в бикини — фото
2:59
Видео: На президента Филиппин напал огромный таракан во время выступления
2:32
Видео: Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни вернулся в Петербург
2:05
В Петербурге разыскивают сбежавшего павлина Пашу
1:44
«Выполнили задачу на пятерку»: Глава Петербурга оценил салют в честь Дня Победы
1:08
Фото: Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород больного ребенка из Курска
0:52
Более 10 миллионов человек участвовали в шествиях «Бессмертных полков» в России
0:34
Самые яркие и смелые цитаты Сергея Доренко
0:20
Никас Сафронов опубликовал фото посвежевшей Ларисы Долиной
0:05
5-tv.ru публикует видео реанимации Сергея Доренко
23:54
«Поливает, как на улице»: В Москве протекла крыша ГУМа — видео
23:43
Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент гибели Сергея Доренко
23:32
Видео: Боксер Рой Джонс приехал в Петербург и посетил Петропавловский собор
23:13
Страшное видео: Селевой поток унес машины и скот в Дагестане
22:57
Стало известно, где похоронят Сергея Доренко
22:42
«Явление в русской журналистике»: Аркадий Мамонтов об скончавшемся Доренко
22:15
Опубликовано последнее прижизненное видео с участием Сергея Доренко

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама