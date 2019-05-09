Крыша главного универсального магазина страны — ГУМа в Москве не выдержала натиска разыгравшейся стихии. Во время сильного ливня, который обрушился на столицу, вода начала заливать торговые помещения.

Видео ЧП очевидцы массового публикуют в сети. На кадрах видно, как на первом этаже на посетителей ГУМа сверху льется вода. Последствия потопа засняли и те, кто поднимался по лестницам.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — на Москву обрушилась сильнейшая гроза, пострадали 10 человек. У одного из них диагностировано сотрясение мозга. Также автовладельцы жалуются в соцсетях о повреждении своих транспортных средств.