«Жмурки» Балобанова увековечили в Нижнем Новгороде с помощью граффити

В Нижнем Новгороде своеобразно отметили 15-летие фильма «Жмурки». Правда, вместо персонажей картины художник Станислав Комиссаров на граффити изобразил диснеевских героев из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». В городской администрации уточнили, что разрешения на такой стрит-арт не давали. Но претензий к автору не имеют и закрашивать картины не будут — они уже стали новой городской достопримечательностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о загадочном граффити на стене одного из домов в Венеции. Изображение ребенка в спасательном жилете, размахивающего розовым факелом может принадлежать кисти, а точнее — баллончики, андеграундой легенды Бэнкси.