Американцы испугались жестких действий российского истребителя над Средиземным морем

Российский истребитель испугал американцев над Средиземным морем. Командование 6-го флота США пожаловалось, что наш Су-35 трижды перехватил их самолет-разведчик «Посейдон». Один раз — прямо перед его носом, на большой скорости. Этот маневр заставил американского пилота понервничать.

Испугались и британские военные. Но не наших самолетов, а ракет-перехватчиков. Видео с успешного испытания новейшего оружия, которое опубликовали в российском Минобороны, заставило нервничать английских генералов. Зато в газетах одни восторги: такого оружия у Великобритании точно нет, пишут в The Daily Mirror.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия готова поставлять Турции истребители Су-57 для замены американских F-35.