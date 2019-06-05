Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный банк объявил о рекордном росте экономики России. За прошлый год она достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3%. Эти данные эксперты привели в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

В документе сказано, что такого результата страна могла добиться благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта, реализации крупных энергетических проектов, а также проведению чемпионата мира по футболу. При этом никакие санкции и давление международного финансового рынка на показателях не отразились.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками».