Видео: Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

ЧП в Дзержинске 1 июня, когда произошло сразу несколько взрывов на местном предприятии, 4 июня детально разбирали в Кремле. Президент с этого начал совещание с министрами. Владимиру Путину доложили, что работы по восстановлению жилых домов, школ, детсадов завершатся 5 июня. Президент потребовал тщательного расследования происшествия.

Еще одна важная тема обсуждения: с 1 июля российские застройщики будут обязаны работать по так называемым эскроу-счетам. Компании не смогут пользоваться деньгами граждан до окончания строительства домов. То есть обмануть дольщиков недобросовестным строителям теперь не удастся.

«Уважаемые коллеги, мы с вами занимаемся чрезвычайно важным вопросом. Надо сделать все, чтобы в ближайшие несколько лет, чтобы мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как „обманутые дольщики“. Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, на застройщиков и государство», — потребовал президент России Владимир Путин.

Президент заявил, что наводить порядок в строительной отрасли надо аккуратно, чтобы не нанести ущерба. Это важный сектор экономики, один из локомотивов развития всей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на ПМЭФ, который пройдет в Петербурге с 6 по 8 июня, Владимир Путин встретится с главами Армении, Болгарии и Словакии.