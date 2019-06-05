Видео: Девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в пожаре в чебоксарском общежитии

Общежитие загорелось в столице Чувашской республики рано утром в среду, 5 июня. Видеокадры с места происшествия очевидцы разместили в сети. По их рассказам — люди от ужаса едва не выпрыгивали из окон. Неравнодушные пытались помочь им, приставив к стене здания лестницу. Однако, прибывшие на место ЧП пожарные оперативно произвели эвакуацию людей и никто не погиб.

По предварительной информации, возгорание произошло на кухне общежития, расположенного в городе Чебоксары на проспекте 9-й пятилетки на третьем этаже. Сообщается о девяти пострадавших, среди которых пятеро детей. В настоящее время данные о пострадавших уточняются, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном пожаре в московском общежитии.