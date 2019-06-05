Видео: СК РФ возбудил уголовное дело по факту отказа в отдыхе детям с диагнозом ВИЧ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту отказа в отдыхе ВИЧ-положительным детям, для которых были приобретены путевки для поездки на базу отдыха в Нижегородской области. Дело возбуждено по редкой статье «Нарушение прав и свобод человека и гражданина».

Как стало известно в результате проведенного расследования, дети, с выявленным хроническим заболеванием должны были провести на базе, расположенной около деревни Новинки Богородского района, три дня — с 7 по 9 июня 2019 года. Деньги за путевки были перечислены своевременно и в полном объеме.

Но администрация базы отдыха без наличия каких-либо законных оснований отказала в отдыхе детям, по причине наличия у них ВИЧ.

Как заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Юлия Склярова, противоправными действиями со стороны администрации базы отдыха была допущена дискриминация прав и свобод детей, нуждающихся в социальной поддержке общества и государства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что выгнанным ВИЧ-положительным детям найдено новое место для отдыха.