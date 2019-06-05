Видео: Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом.

Спецборт китайского лидера приземлился в аэропорту «Внуково-2» 5 июня, где его встретили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол РФ в КНР Андрей Денисов и посол Китая в России Ли Хуэй.

В среду Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, после чего главы государств посетят церемонию передачи двух больших панд Московскому зоопарку и торжественный концерт в Большом театре по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

6 июня председатель КНР отправится в Санкт-Петербург, где станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывает Северную столицу и Поднебесную.