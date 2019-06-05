«Лапочка!»: Полина Гагарина показала, как выглядела в семь лет

Полина Гагарина поделилась архивными видеозаписями из своего детства. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадры из 1994 года.
На архивных записях маленькая Полина общается с прессой. Она честно рассказывает о том, какое место в ее жизни занимает гимнастика, которой девочка тогда активно занималась. По признанию юной Гагариной, тренировки ей нужны «чтобы быть в форме», но танцевать она очень любит.
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Также журналист расспрашивал будущую звезду о ее отношении к себе — и Полина честно рассказала, что в целом она собой довольна. Но девочка совершенно не любит улыбаться, потому что в то время, когда она это делает, у нее «глаза воображают».
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Под публикацией 32-летней певицы незамедлительно появилось огромное количество восторженных комментариев. Свои эмоции выразили многие звезды российского шоубизнеса.
«Это просто чудесно!» — написал актер и шоумен Тимур Родригез.
«Я не могу! Такая лапочка!» — восхитилась певица Слава.
Также свое умиление выразили Сергей Лазарев и Александр Ревва — мужчины оставили в комментариях смайлики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонников Полины Гагариной восхитило ее «солнечное» фото.