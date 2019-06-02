Певица Полина Гагарина предстала перед подписчиками в ярком и нежном образе в первый день лета, пишут Дни.ру.

Звезда опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram, чем вызвала восторг среди пользователей. На нем Полина позирует в венке из луговых цветов и легком платье.

Instagram @gagara1987

За естественность поклонники Гагариной окрестили ее солнечной феей.

«Какое солнечное фото❣ Ураааа, лето»;

«Ааай, какая красииивая😻солнышко☀️»;

«Какая прелесть, 🤩просто солнечная фея, 🌞 суперское фото👍»;

«Вот что значит русская красота😍😍😍»;

«Такая солнечная и нежная Полина ❤️», — написали юзеры.

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