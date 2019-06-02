Певица Полина Гагарина предстала перед подписчиками в ярком и нежном образе в первый день лета, пишут Дни.ру.
Звезда опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram, чем вызвала восторг среди пользователей. На нем Полина позирует в венке из луговых цветов и легком платье.
За естественность поклонники Гагариной окрестили ее солнечной феей.
«Какое солнечное фото❣ Ураааа, лето»;
«Ааай, какая красииивая😻солнышко☀️»;
«Какая прелесть, 🤩просто солнечная фея, 🌞 суперское фото👍»;
«Вот что значит русская красота😍😍😍»;
«Такая солнечная и нежная Полина ❤️», — написали юзеры.
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