Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова после отравления

Врачи прокомментировали состояние Бари Алибасова. В ночь с 4 на 5 июня именитый продюсер случайно отравился бытовой химией.

«Умереть от этого можно»: Эксперт оценил ущерб здоровью Бари Алибасова

Как сообщили специалисты НИИ имени Склифосовского, куда был экстренно госпитализирован Алибасов, состояние мужчины в настоящее время остается тяжелым. Он находится в токсикореанимации, сообщили 5.tv.ru в учреждении. Однако медики отмечают, что ситуацию ни в коем случае нельзя назвать безнадежной.

По последним данным, у Алибасова ожог пищевода и желудка, есть угроза кровотечения через несколько дней. Пока продюсер остается под неусыпным наблюдением врачей.

PR-агентство «Красное Слово»

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бари Алибасов по неосторожности проглотил средство для прочистки труб, перепутав его с соком.