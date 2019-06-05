На Украине собирают подписи за отставку главы МВД

Украинские народные депутаты начали собирать подписи, чтобы отстранить от должности главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом стало известно на странице Facebook депутата Остапа Еднака. Парламентарий отмечает, что граждане Украины чувствуют опасть от сотрудников министерства, тогда как должно быть наоборот — доверие.

Во многих городах Незалежной проходят акции и пикеты с призывом отстранить министра Авакова от поста, наказать виновных и провести переаттестацию полиции. Кроме того, на сайте президента Украины опубликована петиция, которая уже собрала более 20 тысяч голосов.

31 мая пятилетний Кирилл погиб от выстрела в голову. Среди подозреваемых полицейские Переяслав-Хмельницкого отдела: лейтенант Иван Приходько и старший сержант Владимир Петровец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арсен Аваков назвал столицу криминального мира на Украине.