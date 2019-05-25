Бывшая жена Тимати подтвердила беременность его новой возлюбленной

Бывшая супруга и мать дочери Тимати Алисы Алена Шишкова подтвердила слухи о беременности новой избранницы рэпера Анастасии Решетовой, сообщает Starhit.

«Дети — это счастье. Алиса — очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку», — сказала Алена Шишкова.

«Это ничтожество»: Настасья Самбурская о своем отце — видео

Информацию об «интересном положении» нынешней подруги Тимати не стали скрывать Мот и его жена, а также директор лейбла Black Star Пашу.

«Мы передадим ей коляску, у нас традиция такая», — рассказал Пашу.

Издание отмечает, что Анастасия Решетова перестала публиковать в сети актуальные снимки. Избранница Тимати размещает отныне только архивные фото и понятно, почему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленная Тимати прокомментировала слухи о беременности. Анастасия Решетова разместила в Instagram очередной пост, в котором раскритиковала журналистов за дешевый пиар.