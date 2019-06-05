Эксперты рассказали, как россиянам перейти на здоровое питание

Перейти на здоровое питание невозможно, если этому не способствует государство, наука и бизнес. Об этом эксперты поведали сайту KP.RU.

Необходимо обеспечивать население качественными продуктами — это важное условие по укреплению здоровья населения РФ. В планах создать информационный ресурс на базе сайта Роспотребнадзора, где можно будет найти информацию о качественной и некачественной продукции.

«Создан экспертный совет Роспотребнадзора. В него входят в том числе представители бизнес-сообщества. Это помогает дополнить и расширить знания, объяснить и обсудить наши намерения, а также выстроить четкие взаимоотношения по разным направлениям», — цитирует издание Анну Попову, главного санитарного врача РФ.

По мнению экспертов, в России есть пока один эффективный метод по информированию населения о составе продукции — цветовая индикация «Светофор». Эта маркировка не отражает вред и опасность товара, а демонстрирует состав продукта.

Ранее израильские ученые в ходе эксперимента доказали, что здоровое питание — миф.