Глава Минздрава Украины ответила на обидную шутку Зеленского

Главу министерства здравоохранения Украины Ульяну Супрун оскорбило недавнее заявление президента страны Владимира Зеленского. Глава государства высказался, что благодарен богу за то, что у его семьи другой врач.

На его слова Супрун ответила в эфире телеканала «1+1», сообщает «Укринформ». Глава Минздрава сказала, что пока еще рано судить о Зеленском как о человеке и президенте. И в свою очередь она надеется, что он не станет делать поспешных выводов, не поговорив с ней лично и не обсудив ее работу.

Ульяна Супрун стала главой Минздрава Украины в июле 2016 года. В феврале 2019-го согласно постановлению киевского суда, ей запретили исполнять полномочия министра, так как находиться в статусе исполняющего обязанности можно не больше одного месяца. Украинцам Супрун известна как автор спорных проектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме из-за оскорбления.