Контрафактные духи в Петербурге: Правда или вымысел?

На контрафактные духи натолкнулась петербурженка в самом престижном магазине Северной столицы. Чтобы доказать подделку, она провела дорогую экспертизу, которая стоила почти как половина флакона этого парфюма. В итоге деньги ей вернули. Но дело приняло неожиданный оборот. Торговый дом решил биться за репутацию и теперь подозревает саму покупательницу в нечистоплотных намерениях и действиях. Легко ли уловить нотки фальши в аромате денег — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 80% семян на российском рынке оказались подделкой. Например, под видом моркови дачникам продавали баклажаны, а иные семена попросту не всходили.