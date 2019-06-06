Экс-супруга Меладзе рассказала, как хотела встретиться с разлучницей Джанабаевой

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По словам брошенной женщины, она и подумать не могла на участницу группы «Виа Гра».

Фото: interesnyefakty.org

Бывшая супруга певца Валерия Меладзе Ирина, узнав о его двойной жизни, очень хотела посмотреть в глаза разлучнице Альбине Джанабаевой. П словам женщины, первое время она не подозревала, что артист изменяет ей, но однажды во время крупной ссоры он в этом признался.

«Он не назвал ее имя. Когда я позвонила приятельнице, она мне говорит: „Мне кажется, я знаю, кто это“. Она мне все сказала по телефону», — приводит ее слова Дни.ру.

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По словам Ирины, она никогда не рассматривала бывшую участницу группы «ВИА Гра» Джанабаеву в качестве потенциальной соперницы, но когда узнала, захотела встретиться.

«Мне захотелось поговорить с ней. Я узнала ее телефон, пригласила на встречу. Мне не было страшно. Честно говоря, не знаю, как это будет считаться, горделиво или нет, но у меня никогда не было комплекса неполноценности. С ней страшно уж точно не было», — призналась она.

Тем не менее, певица отказалась встречаться с тогда еще женой своего возлюбленного.

Ранее Ирина Меладзе рассказала об измене будущему мужу с красавчиком-спортсменом.

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