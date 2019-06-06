Экс-супруга Меладзе рассказала, как хотела встретиться с разлучницей Джанабаевой

Бывшая супруга певца Валерия Меладзе Ирина, узнав о его двойной жизни, очень хотела посмотреть в глаза разлучнице Альбине Джанабаевой. П словам женщины, первое время она не подозревала, что артист изменяет ей, но однажды во время крупной ссоры он в этом признался.
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По словам Ирины, она никогда не рассматривала бывшую участницу группы «ВИА Гра» Джанабаеву в качестве потенциальной соперницы, но когда узнала, захотела встретиться.
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Тем не менее, певица отказалась встречаться с тогда еще женой своего возлюбленного.
Ранее Ирина Меладзе рассказала об измене будущему мужу с красавчиком-спортсменом.