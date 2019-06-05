Ирина Меладзе рассказала об измене будущему мужу с красавчиком-спортсменом

Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала на шоу Бориса Корчевникова о том, как закрутился роман с музыкантом. Они учились на третьем курсе института. Познакомились на дискотеке. Валерий предложил Ирине совместный танец, но та подумала, что все это с целью узнать подробности о ее подруге. На самом деле Валерий изначально интересовался Ириной.

«К третьему курсу у всех моих подруг были парни, а у меня нет. Я разрешила, чтобы он проводил меня до дома. Валера был очень деликатен. Было видно, что он влюблен», — рассказала Ирина.

Ответных чувств к Валерию не было, тогда Ирине нравился другой — спортсмен. О новом избраннике своей любимой Меладзе узнал, когда был в отпуске в Грузии. Долгое время молодые люди не общались, но потом девушка поняла — спортсмен намного хуже родного Валеры. Пара сошлась снова.

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Бывшая жена Меладзе также вспомнила, что даже во время беременности призналась мужу, что не любит его, но при этом не исключила тогда, что чувства со временем могут появиться. Ирина и Валерий развелись в 2014 году. У них есть две дочери — Инга и Софико.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерий Меладзе обедал с бывшей женой и дочками.